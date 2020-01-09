Дива и Посейдон: названы самые необычные имена для новорожденных в 2019 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дива, Матрёна, Феоктиста, Златаслава, Капитолина, Сентябрина вошли в список самых редких имен у девочек в России в 2019 году, сообщает Единый реестр записей актов гражданского состояния.

В аналогичном списке имен для новорожденных мальчиков - Посейдон, Елисей, Ладамир, Порфирий, Властислав.

Самые популярные имена в ушедшем году у мальчиков: Артём, Александр, Михаил, Максим и Иван, у девочек - София, Виктория, Анна, Мария и Алиса. По данным ЕГР ЗАГС, мальчиков рождается больше, чем девочек (51,45%).

В 2019 году в брак вступили 1,1 млн молодоженов. Стоит отметить, что количество браков, заключенных в 2019 году, почти вдвое превысило число разводов.

Около 40 тыс. заявлений о заключении брака уже поданы молодоженами на 2020 год. Всего же в первые праздничные дни 2020 года 3 тыс. 572 органа загс будут регистрировать акты гражданского состояния в федеральной государственной информационной системе ЕГР загс.