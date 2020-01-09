Новый закон установил единые условия электронной записи в детсады всех регионов

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Закон, который определяет правовой статус информационных систем, обеспечивающих ведение электронной очереди в детских садах, вступил в силу с 8 января. На федеральном уровне такая система работает с 2014 года. В регионах действуют свои электронные очереди, сведения из которых автоматически передаются на федеральный уровень.

Закон установил единые организационные и технические основы для зачисления детей в детские сады с использованием информационных систем. Он также закрепил исчерпывающий перечень информации, которая должна содержаться в информационной системе.

Как ранее отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, главная цель закона – создать единые условия в предоставлении этой услуги и гарантировать равный доступ к ней для всех граждан вне зависимости от региона, в котором они живут. "Это упростит процедуру записи в детский сад, сэкономит время и силы родителей и существенно снизит коррупционные риски в этой сфере", - сказал он.