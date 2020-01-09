Александровский дворец в "Царском селе" станет мемориальным музеем семьи Романовых

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Александровский дворец Государственного музея-заповедника "Царское село" станет мемориальным музеем семьи Романовых от Екатерины Великой до Николая II. Он будет рассказывать о частной, домашней жизни российских императоров. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Дворец впервые будет открыт публике с 1990-х годов, когда его показывали частично, а как целостная экспозиция, рассказывающая о Романовых, его интерьеры предстанут впервые.

"В 2020 году мы планируем несколько реставрационных прорывов, - рассказала ТАСС директор музея Ольга Таратынова. - В первую очередь это будет Александровский дворец - к высокому сезону мы его "приоткроем", представив публике восемь интерьеров Николая II и Александры Федоровны. Это будут помещения левого (восточного) флигеля: свитская, спальня, сиреневый кабинет и палисандровая гостиная императрицы, приемная и рабочий кабинет императора, его мавританская уборная и камердинерская. К концу года откроем левую половину дворца, результат шестилетнего труда реставраторов. Завершить реставрацию этого дворца планируется не ранее 2022 года".

Александровский дворец в Царском селе был построен итальянским архитектором Джакомо Кваренги по приказу Екатерины II для ее старшего внука Александра, будущего императора Александра I. Александровский дворец был любимой и последней резиденцией императора Николая II, в котором он жил после отречения от престола до отъезда в ссылку в Тобольск летом 1917 года. Для проживания в Тобольске Романовым отвели Дом губернатора. В отличие от Царского села, здесь им было разрешено бывать в городской церкви. Посещение Благовещенского храма было одним из любимых событий семьи.

"Такое душевное утешение в переживаемое время!" – писал Николай Второй 22 октября в дневнике после принятия Святых Даров.

Для семьи Романовых тобольская ссылка, как свидетельствуют биографы, было одним из самых лучших времен: семья была вместе, они гуляли по Иртышу, встречались с местными жителями и посетили Сузгунскую сопку. "Тобольская земля стала для них местом, где они были счастливы, – считает генеральный директор ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение" Светлана Сидорова. – Впервые настала такая пора, когда вся православная семья объединилась. Они не готовились к казни, они принимали ссылку как данность".

29 апреля 2018 года в Тобольске был открыт музей семьи императора Николая II. Он расположен в мемориальном здании Губернаторского дома и исторически связан с пребыванием в ссылке императорской семьи Николая II с августа 1917 года по апрель 1918-го.

На протяжении многих лет собирался уникальный предметный ряд, включающий в себя как предметы, принадлежавшие царственным особам, так и произведенные поставщиками императорского двора.

Музей создавался при поддержке правительства Тюменской области, куратором нового объекта Тюменского музейно-просветительского объединения является Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (г. Москва).

Музей семьи императора Николая II стал центром экскурсионной программы в Тобольске туристического проекта "Императорский маршрут", который реализуется под эгидой Министерства культуры Российской Федерации, совместно с фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", департаментом потребительского рынка и туризма и департаментом культуры Тюменской области.