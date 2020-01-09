В первую неделю года число пожаров в регионе снизилось

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Число пожаров в Тюменской области снизилось в первую неделю 2020 года, сообщает региональное управление МЧС.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года снижение cоставило 10%, в частности, в жилье пожаров произошло меньше на 40%. За восемь январских дней сотрудники МЧС спасли на пожарах четырех человек.

Снижению пожаров способствовала профилактическая работа сотрудников управления в новогодние и рождественские дни, отметили в МЧС по Тюменской области. Помимо режима "Повышения готовности сил и средств" инспекторы отделов надзорной деятельности проводили превентивные мероприятия в жилом секторе и на объектах здравоохранения, социальной сферы и культовых учреждениях.