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В первую неделю года число пожаров в регионе снизилось

Общество, 13:51 09 января 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Число пожаров в Тюменской области снизилось в первую неделю 2020 года, сообщает региональное управление МЧС.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года снижение cоставило 10%, в частности, в жилье пожаров произошло меньше на 40%. За восемь январских дней сотрудники МЧС спасли на пожарах четырех человек.

Снижению пожаров способствовала профилактическая работа сотрудников управления в новогодние и рождественские дни, отметили в МЧС по Тюменской области. Помимо режима "Повышения готовности сил и средств" инспекторы отделов надзорной деятельности проводили превентивные мероприятия в жилом секторе и на объектах здравоохранения, социальной сферы и культовых учреждениях.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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