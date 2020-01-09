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В Новый год россияне обещали уделять время семье и здоровью

Общество, 16:36 09 января 2020

egosano.files.wordpress.com | Фото: egosano.files.wordpress.com

Треть россиян дают себе на Новый год обещания, связанные с их жизнью. Это традиции придерживаются преимущественно молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет (49%), а также жители городов-миллионников (42%) и с населением 500-950 тыс. жителей (43%), сообщает ВЦИОМ.

Чаще всего россияне планируют больше уделять времени семье (5%), своему здоровью (4%), заниматься спортом (3%) и бросить курить (3%). Многие обещают себе больше зарабатывать (3%), сменить или найти работу (3%) и в целом жить лучше (3%).

Из тех, кто дает себе подобные обещания, успешно реализуют их 69%, в то время как об обратном сообщает каждый четвертый (24%).

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