Тюменцы сыграют в казачьи игры возле резиденции Деда Мороза

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

В казачьи игры предложат сыграть горожанам на площади 400-летия Тюмени 10 января в 18 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела по организации и проведению общегородских мероприятий центра культуры и творчества "Тюмень" Олеся Семенова, праздничная игровая программа развернется возле резиденции Деда Мороза.

Принять участие могут все желающие. Гостей ожидают плясовые разминки, хороводы, игры "ворон и цыплята", "Ручеек", "Улица". Вести игровую программу будет казак Иван Волков.

Отметим, резиденция Деда Мороза будет принимать тюменцев до 14 января включительно. Здесь юные горожане могут прочитать стихотворение сказочному волшебнику и получить за это конфетку.