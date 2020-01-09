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Тюменцы сыграют в казачьи игры возле резиденции Деда Мороза

Общество, 18:15 09 января 2020

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

В казачьи игры предложат сыграть горожанам на площади 400-летия Тюмени 10 января в 18 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела по организации и проведению общегородских мероприятий центра культуры и творчества "Тюмень" Олеся Семенова, праздничная игровая программа развернется возле резиденции Деда Мороза.

Принять участие могут все желающие. Гостей ожидают плясовые разминки, хороводы, игры "ворон и цыплята", "Ручеек", "Улица". Вести игровую программу будет казак Иван Волков.

Отметим, резиденция Деда Мороза будет принимать тюменцев до 14 января включительно. Здесь юные горожане могут прочитать стихотворение сказочному волшебнику и получить за это конфетку.

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# игры , отдых , праздник

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