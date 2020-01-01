Единственный на Ямале зимник закрыли из-за непогоды

| Фото: "Дороги и транспорт Ямала" во ВКонтакте | Фото: "Дороги и транспорт Ямала" во ВКонтакте

Движение для всех транспортных средств по автодороге, в том числе зимнику Коротчаево — Красноселькуп, закрыто из-за непогоды: сильный порывистый ветер, ограниченная видимость, сообщает ИА "Север-пресс".

Накануне закрыли движение по зимней автомобильной дороге Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги (в границах ЯНАО) для всех видов транспорта до особого распоряжения.

Зимник Салехард — Надым, открытый с утра 9 января всего на час, снова был закрыт по погодным условиям для всех видов транспорта.

Зимняя трасса Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале еще не введена в эксплуатацию.