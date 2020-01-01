Серию про жизнь алжирца в Абалаке обнародовали в сети

| Фото: By Foreigners во ВКонтакте | Фото: By Foreigners во ВКонтакте

Первый выпуск проекта культурно-образовательного проекта By Foreigners обнародовали в интернете. Его героем стал студент Тюменского государственного университета Башир Дуду из Алжира.

"Дуду прожил в селе Абалак три дня, одну ночь он провел в монастырской гостинице. Наставника как такового не было, он был не нужен, семья очень быстро нашла общий язык с ним", — поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта By Foreigners Даниил Грамотин.

Иностранного студента познакомили с бытом селян, показали русскую баню, научили делать писанки. Он танцевал и пел с местными ансамблями. Участие в проекте остаило у молодого алжирца хорошие впечатления. По словам Башира Дуду, он смог узнать о культуре России не из книг, а увидеть ее изнутри.

Помимо этой серии будут еще шесть выпусков с другими инространцами. Новый сюжет уже монтируют. Зрители увидят Кэролайн из Колумбии, которая живет в семье в Республике Алтай.

Напомним, на реализацию культурно-образовательного проекта By Foreigners Даниил Грамотин выиграл один миллион рублей на фестивале творческих сообществ "Таврида — АРТ", который проходил летом 2019 года. Согласно задумке, иностранные студенты будут жить в молодых семьях различных народов нашей страны.

Инна Пахомова