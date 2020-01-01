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Короткометражные фильмы про искусство покажут тюменцам в "Конторе пароходства"

Общество, 16:41 10 января 2020

Международный кинофестиваль «Ноль Плюс» во ВКонтакте | Фото: Международный кинофестиваль «Ноль Плюс» во ВКонтакте

Кинпоказ "Искусство" начнется на event-площадке "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) в Тюмени 11 января в 14 часов, сообщают организаторы Международного кинофестиваля "Ноль Плюс".

Темой фильмов станет "Искусство" во всем многообразии. Зрителей ждут анимационные ленты авторов из Ирана, Литвы, Италии, Испании, Франции.

В программе также представлены игровое кино "Allegro moderato" (Зураб Джиджилава), "Линия" (Алессандро Стеванон), "Москва - Владивосток" (Иван Соснин) и документальные фильмы "Бриллианты для моих муравьев" (Карина Виленкина) и "Чистый свет" (Мигель Лима).

Кинопоказ продлится полтора часа. Вход свободный.

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# кинопоказ , отдых , фильмы

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