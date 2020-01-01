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Тюменская филармония приглашает на "Органный бал у Золушки"

Общество, 17:47 10 января 2020

kto72.ru | Фото: kto72.ru

Цикл дневных концертов для детей и родителей "Органный бал у Золушки" начнется в Тюменской филармонии с 19 января. Мероприятия проходят в рамках абонемента "Орган рассказывает сказки", сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Детские концертов с любимыми сказками проходят при участии лауреата международных конкурсов Марии Блажевич (орган), артистов Тюменской филармонии и юных исполнителей.

Билеты можно приобрести в кассах Тюменского концертно-театрального объединения и на сайте Тюменской филармонии.

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# ТКТО , Тюменская филармония

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