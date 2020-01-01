  • 12 января 202012.01.2020воскресенье
  • USD61,2632
    EUR68,0450
  • В Тюмени -9..-11 С 4 м/с ветер юго-западный

Тюменская область перейдет на прямые выплаты больничных и декретных пособий

Общество, 15:01 12 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область перейдет на прямые выплаты больничных и декретных пособий. Пилотный проект Фонда социального страхования РФ "Прямые выплаты" стартует в Тюменской области с 1 июля 2020 года. Он предполагает изменение порядка выплаты пособий по временной нетрудоспособности, а также связанных с беременностью и рождением ребенка.

Как пояснил и.о. заместителя управляющего Тюменским региональным отделением Фонда социального страхования Антон Ионов, обращаться граждане также будут к своему работодателю, при этом сроки и механизмы взаимодействия между работодателем и Фондом социального страхования значительно сократятся.

"Чтобы получить пособие сотруднику следует предоставить листок нетрудоспособности, справку о рождении ребенка или другие документы по месту работы, а также заполнить заявление с указанием реквизитов. Далее в течение пяти дней работодатель должен будет направить пакет документов в Фонд социального страхования, специалисты которого произведут необходимые расчеты", - пояснил он.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком будет перечисляться с 1 по 15 число каждого месяца. Остальные выплаты Фонд перечислит в течение 10 дней с момента подачи сведений работодателем. В качестве реквизитов может быть указан банковский счет, средства можно будет получить на карту МИР, а также почтовым переводом.

Отметим, что к выплатам, которые выплачивает Фонд социального страхования относятся единовременные пособия, связанные с беременностью и родами, пособие по уходу за ребенком, пособие по временной нетрудоспособности и дополнительный отпуск на период лечения для лиц, пострадавших на производстве.

Любовь Голышева

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# больничный лист , единовременные выплаты , пособия , социальное страхование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:45 12.01.2020Крупнейшие банки России отказались выдавать кредиты в магазинах
15:01 12.01.2020Тюменская область перейдет на прямые выплаты больничных и декретных пособий
14:36 12.01.2020Тюменцы выполнили дубляж индийского фильма, который покажут в кинотеатрах России
14:00 12.01.2020Бороться с болезнью Альцгеймера помогут регулярные физические упражнения