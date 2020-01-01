Несанкционированную ледовую переправу закрыли в Тобольском районе

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Несанкционированную ледовую переправу через Иртыш выявили инспекторы ГИМС в Тобольском районе. Ее обнаружили на 670 километре реки вблизи деревни Бизино, сообщает МЧС по Тюменской области.

Подвергая свою жизнь опасности, жители деревни пешком и на транспортных средствах пересекали реку в запрещенном месте, в то время, как выше по течению Иртыша имеется автомобильный мост.

Были экстренно приняты меры по предотвращению выезда автотранспорта на лед. Сотрудники МЧС совместно с представителями администрации Тобольска выставили запрещающие знаки.

"Пересекайте реку только по официальным переправам, где вашей жизни ничего не угрожает. На официальных переправах организованы спасательные посты, ежедневно проводятся замеры толщины льда, подсыпка подъездных путей, проезд по ним безопасен и отвечает всем нормативным требованиям", - отметил руководитель Тобольского отделения Центра ГИМС Владимир Самоловов.