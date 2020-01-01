Телефонные мошенники обманули семерых тюменцев

| Фото: МВД России во ВКонтакте | Фото: МВД России во ВКонтакте

Семеро тюменцев пострадали от действий мошенников за минувшие выходные 11-12 января. У них списали средства с банковских карт, от 6 до 155 тыс. рублей, сообщает городское УМВД.

Выяснилось, что тюменцы разместили объявления о продаже вещей на различных сайтах. На сотовый телефон им поступил звонок от неизвестного, готового совершить покупку и внести задаток.

Затем мошенник просил сообщить код из смс, поступившего на телефон потерпевшим. Он добавил, что денежные средства поступят в ближайшие минуты. Доверчивые тюменцы выполнили просьбу телефонного мошенника, после чего неизвестный завладел их банковскими реквизитами и похитил деньги.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренные статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".