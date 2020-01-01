Участникам ЕГЭ по географии важно знать особенности стран мира и регионов России, заявили эксперты

| Фото: пресс-службы Минобрнауки России | Фото: пресс-службы Минобрнауки России

Выпускники успешно справились с решением типовых задач. Сложности у выпускников, сдающих ЕГЭ по географии, вызвали задания, требующие объяснить географические процессы и явления, задания по страноведению и географии России, сообщает Рособрнадзор.

Специалисты Федерального института педагогических измерений подготовили методические рекомендации для участников ЕГЭ-2020 с анализом типичных ошибок.

Наиболее успешно участники справились с заданиями, требующими применения географических знаний для решения типовых учебных задач. Большинство выпускников умеют читать географические карты, определять по ним координаты и расстояния, составлять профиль рельефа местности по топографической карте, анализировать статистическую информацию, представленную в виде диаграмм.

Типичной ошибкой остается неумение сопоставлять ответ с вопросом. До 5 % ошибок было связано с тем, что вместо требуемого в вопросе субъекта экзаменуемые в качестве ответа записывают страну и наоборот.

Сложными для участников экзамена оказались задания, проверяющие понимание географических процессов и явлений в геосферах, задания по страноведению, в которых проверялось знание особенностей природы, населения и хозяйства наиболее крупных стран мира.

Участники ЕГЭ также испытывали затруднения при выполнении заданий, проверяющих знание особенностей природы населения и хозяйства крупных географических районов России, особенностей географии промышленности и сельского хозяйства нашей страны.

Наиболее сложными в ЕГЭ 2019 года были задания, проверяющие умение использовать географические знания для объяснения различных географических процессов и явлений. Немногие выпускники смогли проследить цепочки причинно-следственных связей географических явлений и процессов.

Дополнительного внимания требует усвоение климатообразующих процессов и факторов, закономерностей изменения климата, особенностей и следствий движения Земли.

При подготовке к экзамену важно отработать планы характеристик географических объектов: рек, климатических поясов, природных зон. Уделить время упражнениям, нацеленным на отработку физико-географических понятий, установление причинно-следственных и пространственно-временных связей между природными процессами для объяснения особенностей их проявления на определенных территориях.