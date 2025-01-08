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Дети из Тюменского района и Тобольска получили подарки в рамках "Елки желаний"

Общество, 18:02 07 января 2025

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Подарки в рамках всероссийской акции "Елка желаний" вручили ребятам из Тюменского района и Тобольска.

Игрушечный пулемет передал сыну участника СВО, 11-летнему Тимофею Ларионову из п. Боровский секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев. Подарок мальчику вручили руководитель регисполкома партии, председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы Ольга Швецова и глава Тюменского района Ольга Зимина.

Игрушечный автотрек подарили трехлетнему Ривзану Марганову из Тобольска, отец которого также выполняет боевые задачи в зоне СВО. Владимир Якушев передал подарок главе Тобольска Петру Вагину. Он поздравил многодетную семью Маргановых с Новым годом и Рождеством и вручил сестре и брату Ривзана сладкие наборы.

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# Елка желаний

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