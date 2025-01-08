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Тюменские медики назвали основные причины образования раковых заболеваний

Общество, 08:59 08 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Курение, алкоголь, неправильное питание и малоподвижный образ жизни - основные причины образования раковых заболеваний. Их перечислили специалисты тюменского "Медицинского города".

Табакокурение связано не только с раком легких, но и с опухолями в области рта, гортани, поджелудочной железы и других органов. Чрезмерное потребление алкоголя повышает риск развития рака печени, груди, кишечника и полости рта. Снижение употребления спиртных напитков существенно снижает этот риск.

Третий и четвертый факторы - диета с высоким содержанием жирной, переработанной пищи и низким потреблением фруктов и овощей и недостаточная физическая активность. Они повышают риск различных видов рака, включая рак молочной железы и кишечника.

По мнению врачей, не менее опасен и такой фактор, как инфекции. Некоторые вирусы и бактерии, такие как вирус папилломы человека (ВПЧ) и гепатит B и C, связаны с повышенным риском развития рака. Вакцинация и безопасное поведение могут предотвратить заражение.

"В новогодние праздники мы традиционно подводим итоги уходящего года и планируем будущее - идеальное время, чтобы задуматься о своем здоровье и принять решения, которые помогут его сохранить на долгое время. Начните Новый год с заботы о себе", - советуют доктора МКМЦ "Медицинский город" Тюмени.

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# здоровье , Медицина , Медицинский город

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