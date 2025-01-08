Средняя зарплата педагогов в Тюменской области составила 72 тыс. 887 рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области учителя в среднем зарабатывали 72 тыс. 887,3 руб. При этом средняя зарплата педагогов в сфере общего образования в России составила 71 тыс. 443,9 руб. Сведения за первое полугодие опубликовал Росстат.

По регионам Уральского федерального округа данные колеблются от 56 тыс. 128,4 руб. в Курганской области до 170 тыс. 829,8 руб. на Ямале.

Воспитателям в Тюменской области в среднем платили 59 тыс. 717 руб. В УрФО – от 44 тыс. 441 руб. до 128 тыс. 264 руб. В России в целом – 55 тыс. 645,2 руб., пишет Вслух.ру.