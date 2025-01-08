Тюменцы представили свои проекты на конгрессе молодых ученых в Сириусе

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Исследователи из Тюменской области представили свои разработки на IV Конгрессе молодых ученых в Сириусе в Сочи. Представители Тюменского индустриального университета показали свои работы в сфере промышленности и биотехнологий.

Проект магистранта ТИУ Марии Сивковой направлен на повышение эффективности разработки нефтегазовых месторождений в условиях Западной Сибири.

"Большинство наших газовых скважин рассчитано на извлечение так называемого сеноманского газа. Он добывается в Западной Сибири с шестидесятых годов прошлого века из относительно неглубоко залегающих месторождений. За прошедшее время его запасы, к сожалению, практически исчерпались, — отмечает Мария.

Газ становится невозможно извлечь, потому что из-за низкого давления он не идет в скважину. В такой ситуации есть один выход – углубить скважину так, чтобы дойти до месторождений, где давление выше. Но здесь нас подстерегает другая проблема – на таких глубинах оно может оказаться, наоборот, избыточным. Для скважины это окажется небезопасным из-за риска неконтролируемого выброса и взрыва.

Предложение – спустить газовый эжектор на тысячу метров, где газ с избыточным давлением будет смешиваться с сеноманским газом из верхних слоев, и идти на поверхность под усредненным, приемлемым давлением, пишет Тюменская область сегодня.