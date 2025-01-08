Гуманитарную повестку в эпоху машинного интеллекта обсудят в Тюмени
Цикл мероприятий "Гуманитарная повестка в эпоху машинного интеллекта" пройдет в Тюменском государственном университете с 20 по 25 января.
Гуманитарная неделя посвящена стремительному развитию технологий и их непосредственному влиянию на социальную и гуманитарную сферы жизни. Ее организаторы уверены, в условиях трансформации общества под воздействием машинного интеллекта глубокое понимание этих аспектов становится необходимым условием для формирования будущего.
В рамках проекта с лекциями выступят руководитель программы развития ТюмГУ Надежда Федорова, директор Школы метапредметных компетенций Игорь Чубаров, директор Института государства и права Сергей Зенин.
Участие в мероприятиях примут и приглашенные эксперты — академический директор программы Master in Public Strategy Московской школы управления Сколково Сергей Градировский и руководитель проектов ПИШ МАИ, модератор и эксперт Московской школы управления Сколково Тимур Щукин, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.