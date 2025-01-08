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Гуманитарную повестку в эпоху машинного интеллекта обсудят в Тюмени

Общество, 16:44 07 января 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Цикл мероприятий "Гуманитарная повестка в эпоху машинного интеллекта" пройдет в Тюменском государственном университете с 20 по 25 января.

Гуманитарная неделя посвящена стремительному развитию технологий и их непосредственному влиянию на социальную и гуманитарную сферы жизни. Ее организаторы уверены, в условиях трансформации общества под воздействием машинного интеллекта глубокое понимание этих аспектов становится необходимым условием для формирования будущего.

В рамках проекта с лекциями выступят руководитель программы развития ТюмГУ Надежда Федорова, директор Школы метапредметных компетенций Игорь Чубаров, директор Института государства и права Сергей Зенин.

Участие в мероприятиях примут и приглашенные эксперты — академический директор программы Master in Public Strategy Московской школы управления Сколково Сергей Градировский и руководитель проектов ПИШ МАИ, модератор и эксперт Московской школы управления Сколково Тимур Щукин, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

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