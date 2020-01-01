Сервис безналичных расчетов доступен во всех тюменских отделениях Почты России

| Фото: УФПС Тюменской области | Фото: УФПС Тюменской области

Во всех отделениях Почты России в Тюменской области клиентам доступен безналичный расчет, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

286 терминалов для оплаты почтовых товаров и услуг банковскими картами дополнительно установили в почтовых отделениях в 2019 году. Сейчас общее количество pos-терминалов превышает тысячу штук, и сервис безналичных расчетов доступен городским и сельским жителям всего региона.

C увеличением количества pos-терминалов объем безналичных платежей в тюменских отделениях связи вырос. За 2019 год совершено около 300 тыс. операций с использованием банковских карт, это в три раза больше, чем в 2018 году.

Добавим, что внедрение системы безналичных расчетов позволяет тюменцам не только совершать онлайн-платежи за отправку посылок, экспресс-доставку, покупку различных товаров, но и оплачивать коммунальные услуги, сотовую связь, а также погасить кредит или снять наличные денежные средства с пластиковых карт любого банка.