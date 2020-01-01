Новые монеты выпустил Банк России

| Фото: Банк России | Фото: Банк России

Монеты из драгоценных и недрагоценного металлов выпустил в обращение Банк России 14 января, сообщает организация.

Среди них инвестиционная серебряная номиналом три рубля и золотая номиналом 50 рублей "Георгий Победоносец". Памятные медали: серебряная номиналом два рубля "Создатель русского фарфора Д. И. Виноградов, к 300-летию со дня рождения (1720)" серии "Выдающиеся личности России"; серебряную номиналом 3 рубля "200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым"; из недрагоценного металла номиналом 10 рублей "Московская область" серии "Российская Федерация".

Инвестиционная серебряная монета номиналом три рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба — 999) и инвестиционная золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) имеют форму круга диаметром 39,0 и 22,6 мм соответственно.

С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", "БАНК РОССИИ", номинал монет — "3 РУБЛЯ", "50 РУБЛЕЙ", дата − "2020 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

| Фото: Банк России | Фото: Банк России

На оборотной стороне монет номиналом 3 рубля (каталожный № 5111-0178) и 50 рублей (каталожный № 5216-0060) "Георгий Победоносец" расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

| Фото: Банк России | Фото: Банк России

| Фото: Банк России | Фото: Банк России

Боковая поверхность монет рифленая. Монеты изготовлены качеством "анциркулейтед".

Тираж серебряной монеты номиналом 3 рубля — до 500 тыс. штук, золотой монеты номиналом 50 рублей — до 500 тыс. штук.

Памятные серебряные монеты номиналом два рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925) и три рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 33 и 39 мм соответственно.

С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", "БАНК РОССИИ", номинал монеты — "2 РУБЛЯ", "3 РУБЛЯ", дата − "2020 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

| Фото: Банк России | Фото: Банк России

| Фото: Банк России | Фото: Банк России

На оборотной стороне монеты номиналом 2 рубля "Создатель русского фарфора Д.И. Виноградов, к 300-летию со дня рождения (1720)" (каталожный № 5110-0163) в центре расположен рельефный портрет Д.И. Виноградова в профиль, по внутренней окружности вверху расположена надпись "Д.И. ВИНОГРАДОВ", внизу — годы жизни мастера "1720–1758"; выполненное в цвете внешнее кольцо монеты оформлено с использованием мотива вьющегося винограда — декора чаши работы Виноградова.

| Фото: Банк России | Фото: Банк России

Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "пруф". Тираж монеты — 7 тыс. штук.

Монеты номиналом 3 рубля "200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым" (каталожный № 5111-0414) расположены рельефные изображения парусных шлюпов и — в нижней части монетного поля — путеводной звезды; в верхней части справа расположено выполненное в технике лазерного матирования изображение контура Антарктиды с фигурками двух пингвинов; цветное покрытие поля монеты имитирует полярное сияние; по окружности имеется надпись "200-ЛЕТИЕ ОТКРЫТИЯ АНТАРКТИДЫ".

Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "пруф". Тираж монеты — 3 тыс. штук.

Монета из недрагоценного металла имеет форму круга диаметром 27 мм. Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца.

На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант.

Боковая поверхность монеты рифленая с нанесенными надписями "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющимися дважды и разделенными звездочками.

На лицевой стороне монеты на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части — "БАНК РОССИИ", в нижней части — "2020". Слева и справа на внешнем кольце расположены изображения ветвей лавра и дуба соответственно, элементы изображения которых переходят на диск. В центре диска расположены число "10" и надпись "РУБЛЕЙ" под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры "0" имеется защитный элемент в виде числа "10" и надписи "РУБ", наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска расположен товарный знак Московского монетного двора.

| Фото: Банк России | Фото: Банк России

На оборотной стороне монеты (каталожный № 5714-0067) расположено рельефное изображение герба Московской области, на кольце по окружности имеются надписи, разделенные точками: в верхней части — "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", в нижней части — "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ".

| Фото: Банк России | Фото: Банк России

Тираж монеты — 5 млн штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.