Тюменские молодогвардейцы высоко оценили социальные инициативы президента

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Предложения президента в послании к Федеральному Собранию повлияют на дальнейшее развитие страны. Об этом на своей странице в Instagram написал руководитель регионального отделения "Молодой гвардии" Владимир Сбитнев.

"Немаловажно, что в период естественной убыли населения снижены финансовые преграды для семей, которые еще не имеют детей. Аналогичную инициативу уже реализовали в Тюменской области - есть региональная дотация семьям", - написал он.

По словам Сбитнева, во время послания президент отметил, что "мы должны защитить нашу Победу от лжи". "Это станет главной целью патриотической кампании "Мы помним" 2020 года", - считает он.