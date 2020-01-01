Планы президента по развитию региональных вузов поддержали тюменские студенты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Студенты Тюменской области готовы создавать общественно значимые проекты и поддерживают слова президента России о развитии высшего образования в регионах. Об этом сказала председатель регионального Студенческого совета Екатерина Козеева, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию 15 января.

Представители молодежного сообщества обсудили тезисы главы государства в Студенческом центре Тюменской области.

"Президент сказал о том, что люди хотят развиваться, хотят перемен. Это характерно, в том числе, для студенчества. Мы - та категория жителей страны, которая стремится к новому, инициирует проекты, Студенческий совет готов их поддержать. Глава государства говорил также о развитии университетов в регионах, возможности выбирать смежные направления обучения со второго курса. Для нас это дополнительные возможности, что не может не радовать", - сказала Екатерина Козеева.

Напомним, в послании Федеральному собранию Владимир Путин отметил необходимость сохранить равную, справедливую доступность бесплатного очного высшего образования.

"В этой связи предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причем (и то, что я скажу дальше, чрезвычайно важно) в приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы, именно в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров. Естественно, необходимо не просто увеличивать цифры приема, а серьезно, с участием бизнеса, работодателей заняться развитием университетов и вузов в регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры, системы постоянной подготовки и повышения квалификации преподавателей региональных вузов, чтобы студенты могли получать современные знания, начать успешную карьеру на своей малой родине, - сказал Владимир Путин. - Рынок труда динамично меняется, постоянно появляются новые профессии, усложняются требования к существующим, и высшая школа должна гибко и быстро реагировать на эти запросы. Считаю, что нужно дать возможность студентам после второго курса выбирать новое направление или программу обучения, включая смежные профессии. Это не так просто наладить, но нужно это сделать".

Татьяна Ковалева