Артюхов: в Тюменской области - особое внимание поддержке семей

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Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию особое внимание уделил поддержке семей с детьми и улучшению демографической ситуации.

Как отметил первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов, важно, что президент на первое место поставил вопросы демографии и поддержки семей с детьми.

"То, что программа материнского капитала будет продлена как минимум до конца 2026 года, выдавать его будут уже при рождении первого ребенка, а размер этой выплаты для семей с двумя детьми увеличат до более 616 тыс. рублей — это реальная поддержка тех семей, которые в этом по-настоящему нуждаются, — подчеркнул Артюхов. — Об этом же в своем послании говорил губернатор Тюменской области Александр Моор, предложив ввести региональный материнский капитал на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей, повысить маткапитал на третьего и последующего ребенка с 40 до 100 тысяч рублей. Безусловно, особое внимание должно быть уделено многодетным семьям, в регионе за последние 10 лет их количество увеличилось почти в три раза и составило 26,1 тысяч".

Он отметил, что в Тюменской области поддержка детства и материнства, помощь многодетным семьям — в приоритете. "Владимир Путин в начале выступления отметил, что нужно разбираться в каждом случае: вникая в ситуацию именно в конкретной многодетной семье, действовать адресно, что мы и делаем". В качестве примера первый зампредседателя облдумы привел региональный партпроект "Единой России" по строительству домов для молодых многодетных сельских семей. Уже построено 17 домов, заканчивается строительство в Армизонском районе. Все дома возводятся без привлечения бюджетных средств, на личные средства партийцев и тех, кто присоединился к проекту.

"Это малообеспеченные семьи, но мы даем им новые возможности, которыми они пользуются – например, заводят домашние хозяйства и активно развивают их. Такую работу нам всем необходимо продолжать", – уверен Андрей Артюхов.

Еще один пример – уникальный туристический проект для детей из многодетных малообеспеченных семей. "По решению Совета законодателей в этом году около 700 ребят из многодетных и малообеспеченных семей трех субъектов поехали в гости друг к другу. На территории наших трех субъектов очень много исторических памятников, музеев, экспозиций, проходят крупные событийные мероприятия, дети получают возможность путешествовать. И это проект будет продолжен и в будущем", – отмечает Артюхов.