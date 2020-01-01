Ольга Ройтблат: президент заявил о беспрецедентных мерах поддержки семей

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

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Инициативы Владимира Путина, которые он обозначил в послании к Федеральному собранию, позволят решить насущные проблемы населения, уверена ректор ТОГИРРО Ольга Ройтблат.

"Меня переполняют эмоции, поскольку президент начал послание с того, чем мы занимаемся. Говоря о содержании всех нацпроектов, он задал самый первый вопрос: сколько нас будет в нашей стране? Он привел цифры: в 1999 году рождаемость была ниже, чем в годы Великой Отечественной войны. Молодые семьи нуждаются в поддержке. То, что сейчас обозначил президент на 2020-2021 годы, на мой взгляд, это беспрецедентные меры", - отметила она.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет и еще анонсировал ряд изменений, которые благоприятно скажутся на бюджете российских семей. По мнению Ройтблат, с учетом мер поддержки, которые есть в Тюменской области, детишек в регионе будет рождаться больше.

"Материальная поддержка - это раз. Во-вторых, выплата с момента рождения первого ребенка. Затем обеспеченность яслями. К 2021 году эта проблема в Тюменской области будет решена, чтобы мамочки могли работать. Мне понравился человеческий подход президента: настолько он владеет этой темой. Выплаты идут до трех лет. Потом мама должна пойти на работу, при этом ребенок начинает болеть. И это сложный период для семьи. Тут будет поддержка семей с трех до семи лет. Это позволит следить за ребенком, чтобы он крепко вставал на ножки", - добавила она.

Ректор ТОГИРРО, заслуженный учитель РФ особо подчеркнула вопросы образования, которые поднял в своем послании Владимир Путин.

"Практически 40 минут президент посвятил теме детей. Ведь дети - будущее России. Была поднята тема классного руководства. Мы много раз поднимали аналогичное предложение, ведь классный руководитель - это воспитатель, а воспитать - это государственная задача. И то, что сегодня есть сохранение выплат, плюс пять тысяч доплата, я считаю, что это абсолютно справедливо. Наше педагогическое сообщество хорошо воспримет такие меры поддержки", - резюмировала она.

Напомним, что впервые Владимир Путин обратился к Федеральному собранию в июле 2000 года.

Ирина Ромашкина