Тюменский совет ветеранов: защита правды о Победе - приоритетная задача для всех поколений

| Дозорные ПВО на крыше Библиотечного института.Б. Кудояров. 1941-1945 | Росфото | Дозорные ПВО на крыше Библиотечного института.Б. Кудояров. 1941-1945 | Росфото

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Важно, что в год 75-летия окончания Великой Отечественной войны президент страны обозначил в числе приоритетных задач защиту правды о Победе. Об этом рассказал первый заместитель председателя Тюменского областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Тарас Ямелинец.

Он подчеркнул, что общественные ветеранские организации региона на протяжении многих лет работают над сохранением истории о подвигах героических земляков. К этой первостепенной задаче привлекается и молодое поколение.

Руководитель социальных проектов областного совета ветеранов Снежанна Гузенко пояснила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", что один из таких способов - конкурс "Узнай героя-земляка".

Старт мероприятию был дан в 2015 году. Основная его цель - патриотическое воспитание юных тюменцев на примерах подвигов героев, которые родились и трудились в тех же городах и районах, где сейчас живут сами ребята. Участники конкурса вместе со своими педагогами на основе данных, полученных из книг, архивов, электронных банков данных "Мемориал" и "Подвиг народа", создают альбомы, стенгазеты, видеоролики, разрабатывают уроки мужества и формируют музейные экспозиции.

По словам Снежанны Гузенко, с каждым годом количество и качество конкурсных заявок растет: если раньше дети опирались преимущественно на уже опубликованные данные, то теперь приоритет отдается реальной исследовательской работе. Такая форма патриотического воспитания позволяет молодежи знакомиться с героическим прошлым Родины напрямую через исторические источники, избегая искажения.

Напомним, Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 15 января отметил, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

"Для России 9 мая - это самый великий и святой праздник… Наша память - не только дань уважения историческому прошлому, она служит нашему будущему, он закрепляет наше единство. Мы должны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь как зараза будет расползаться по всему миру? Наглому вранью и попыткам переиначить историю мы должны будем противопоставить факты", - сказал он.

Дарья Казакова