Тюменцам предлагают подсчитать "серых шеек"

| Фото: Тюменское отделение Союза охраны птиц России | Фото: Тюменское отделение Союза охраны птиц России

Тюменцев приглашают подсчитать "серых шеек" 18-19 января. Акцию "Серая шейка–2020" объявило Тюменское отделение Союза охраны птиц России (СОПР).

Жители Тюмени и региона могут произвести подсчет уток и отправить свои результаты в официальную группу "Тюменское отделение Союза охраны птиц России" и региональному координатору акции Марии Лупинос.

"Большинство водоплавающих птиц осенью покидают наши края и зимуют в Западной и Южной Европе, на Каспии, в Индии, Китае и Юго-Восточной Азии. Уток гонит на юг не холод как таковой, а замерзание водоемов, поскольку это лишает их мест кормежки. Однако в городах в местах сброса теплых вод ТЭЦ и других предприятий остаются открытые водоемы, на которых собираются водоплавающие в зимний период. Союз охраны птиц России ежегодно проводит среднезимний учет водоплавающих птиц для того, чтобы выяснить, насколько важны для птиц подобные "холодные зимовки", какие виды, зимуют здесь и в каком количестве", - рассказали организаторы акции.

Водоплавающие зимуют в Тюмени в нескольких местах: на незамерзающем водоеме оз. Оброчное (вблизи ТЭЦ-1), на реке Тюменка (овраг у музея "Городская дума"), на озере Цыганское и вдоль канала Ручей у дер. Зайково. Однако не обо всех местах зимних скоплений уток знают тюменские орнитологи. Поэтому Союз охраны птиц России приглашает принять участие в учете серых шеек всех любителей птиц. Широкое участие населения станет большим подспорьем ученым. К тому же, учет – это прекрасная возможность познакомиться с миром птиц и весело провести время на природе.

В рамках акции "Серая шейка–2020" проходит конкурс на лучшее "Утиное фото". Автор самой интересной фотографии и наблюдения получит в подарок от Тюменского отделения Союза охраны птиц России набор открыток "Птицы Сибири".

"Отметим, что помимо крякв на зимовке в Тюмени остался еще один резидент – новый вид водоплавающих птиц, который впервые отмечается в городе в зимний период. Интересно узнать смогут ли тюменские любители птиц встретить и определить кто же это", - говорят тюменские орнитологи.

Подробности проведения акции здесь.