Пешеходные переходы взяли под контроль тюменские автоинспекторы

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пешеходные переходы, где в 2020 году были зафиксированы наезды на людей, взяли под контроль сотрудники ГИБДД с 15 января, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Наряды полка ДПС ГИБДД, ГИБДД Тюмени, волонтеры, юные инспекторы движения обеспечивали безопасность пешеходов на нерегулируемых переходах на улицах Широтной, 32; Домостроителей, 2; Молодежной, 35; Судоремонтной, 25; Щербакова, 146/1; М. Боровской, 28.

На этих переходах привлечены к административной ответственности 18 водителей, не пропустивших пешеходов. Участники мероприятия провели разъяснительную работу с пешеходами и автомобилистами о соблюдении правил и вручили им тематические памятки.