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Два передвижных ФАПа поступило в Тюменскую область

Общество, 13:00 16 января 2020

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Два передвижных фельдшерско-акушерских пункта поступило в Тюменскую область за счет средств федерального бюджета. Стоимость каждого ФАПа - 14,5 млн рублей, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Поставка этих комплексов будет проведена в течение полугода. Они начнут свою работу в населенных пунктах, которые обслуживают областные больницы № 14 села Казанское и № 20 – Увата.

Медпункт на колесах оснащен современным оборудованием: аппаратом для измерения внутриглазного давления (предупреждение риска развития глаукомы), цифровым электрокардиографом, кольпоскопом, аппаратом УЗИ, спирографом.

Мобильный ФАП предназначен для медицинских осмотров, направленных на выявление заболеваний на ранних стадиях, оказание лечебно-профилактической помощи, повышение доступности и качества медицинских услуг жителям сельской местности.

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт играет важную роль в диагностике заболеваний и первой помощи пациентам из удаленных населенных пунктов, у которых нет возможности получить эту помощь вблизи от дома.

Комплекс создан на базе многосекционного фургона и оборудован всем необходимым для круглогодичного использования в любых климатических и географических условиях. Теплоизоляционные материалы позволяют работать при температурах до минус 40 градусов.

В течение 2020 года за счет регионального бюджета будет приобретено еще восемь передвижных комплексов – шесть амбулаторий и два маммографа.

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# Медицина , национальный проект Здравоохранение , ФАП

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