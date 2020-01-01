Ценителей хореографии и музыки приглашают на танцевальные этюды

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Танцевальные этюды "Цикл. 24 прелюдии Скрябина" представят в Тюмени в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 18 января, начало в 18 часов. Перед гостями выступит театр танца "Академия" под руководством Александра Шипицина, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Поклонники музыкального искусства и хореографии смогут оценить этот уникальный проект. Он погрузит зрителя в мир фортепианной музыки и красоту линий танцовщика. Это истории о каждом человеке, о внутреннем его мире и богатстве чувств.

"Прелюдии Скрябина – это могучая стихия фантазии, вдохновения, поэзии и откровений. Это самый непосредственный носитель и хранитель всех тайн его богатейшего духовного мира. Кратковременность, одномоментность, миг, вспышка – все это принадлежит сфере "досягаемости" прелюдийного жанра", - отмечают организаторы.

Стоимость билета 300 рублей.