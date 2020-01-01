Трехсотлетний сурпан можно увидеть в музее Ассоциации тюменских чувашей

| Фото: Ассоциация чувашей Тюменской области | Фото: Ассоциация чувашей Тюменской области

Сурпан – это повязка, которая надевается под головной убор - хушпу, - имеет 300-летнию историю. Вещь из Чувашии привезла Александра Уркина и передала в дар музею.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила президент тюменской областной общественной организации "Ассоциация чувашей "Таван"" Ираида Маслова.

"Это самая старинная вещь, которая есть музее нашей ассоциации. Эта повязка вышивалась гладью, мелким крестом. Ценности эта вещь не имеет, она уникальная, с нами согласились эксперты тюменского музея Словцова", - рассказала она.

Ассоциации чувашей Тюменской области "Таван" (родственник, родня), отметит в 2021 году 30-летие со дня основания. К этой дате готовится к открытию новая экспозиция в музее по адресу: Тюмень, ул. Энергетиков 44а. До конца января организаторы готовы принять в дар или во временное пользование вещи чувашей региона, имеющие историческую ценность.

Открытие новой экспозиции пройдет 25 января или 2 февраля.

"В Сибирь, в Тюменскую область, ехали чуваши из разных регионов: Самарская область, Татарстан, Башкирия, Московская область, Чувашия, Урал. Локальные группы имеют свои отличительные особенности, которые чаще всего можно встретить на национальных костюмах. В нашем музее есть предметы быта, вещи переселенцев, но мы постоянно пополняет фонд музея. И будем рады любой вещи, которая имеет свою историю и отражает традиции народа", - говорит Ираида Маслова.

Энциклопедия чувашей Тюменской области будет издана к 2021 году на основе информации, собранной в фонде музея.

На сегодня на территории Тюменской области (с учетом округов) проживают более 30 тыс. чувашей. Наибольшее количество числится на юге Тюменской области: Нижнетавдинский район, в селе Канаш. В двух селах Заводоуковского городского округа – это Колесниково, Першино. В с. Горьковка Тюменского района в школьном музее действует экспозиция, посвященная основателям села – чувашам. В Ярковском районе сразу в нескольких селах живут чувашские семьи. История заселения этих территорий связана с Ермаком. Пять чисто чувашских деревень есть в Аромашевском районе.

Подробности формирования новой экспозиции музея ассоциации чувашей можно узнать в группе во ВКонтакте, на сайте, по телефону +7 (904) 494-96-49.

Анжела Лебедева