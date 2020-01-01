В Тюменской области стартует муниципальный этап конкурса "Большие вызовы"

| Фото: Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области «Новое поколение» | Фото: Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области «Новое поколение»

Регистрация на муниципальный тур Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" началась, сообщает региональный центр выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области "Новое поколение".

К участию приглашают не только победителей школьного этапа, но и призеров региональных конкурсов. Пройти образовательную программу, не участвуя в конкурсе, могут и все желающие. Прием заявок продлится до 26 января.

Для победы в муниципальном туре участникам предстоит индивидуально или в команде подготовить паспорт научно-технологического проекта в одном из пяти направлений: "Агропромышленные и биотехнологии", "Большие данные и искусственный интеллект", "Освоение Арктики и мирового океана", "Современная энергетика", "Умный город и безопасность". В разработке проектов школьникам поможет специальная программа дистанционного обучения, которая содержит советы по подготовке и организации работы, оценке эффективности, оформлению паспорта проекта.

Участники, предложившие наиболее интересные и перспективные решения, будут приглашены на заключительный этап конкурса – очную защиту проектов перед экспертной комиссией в марте 2020 года.

Конкурс "Большие вызовы" учрежден образовательным центром "Сириус" в сотрудничестве с образовательным фондом "Талант и успех". Оператором конкурса в Тюменской области выступает региональный центр "Новое поколение" при поддержке Тюменского государственного университета.

Для участия необходимо заполнить анкету в официальной группе ВКонтакте и пройти регистрацию на сайте.