Победителей "Веселых стартов" определили в Заводоуковске

| Фото: администрации Заводоуковского городского округа | Фото: администрации Заводоуковского городского округа

Муниципальный этап всероссийского фестиваля "Веселые старты" прошел в Заводоуковском городском округе. В состав команд входили три мальчика и три девочки, обучающиеся 2-4 классов, сообщает администрация муниципального образования.

Командам были предложены занимательные, непростые конкурсы с бегом, ведением мяча, прыжками с мячом, на скакалке, передвижением с обручем.

Все этапы проходили в напряженной борьбе. Победу одержала команда школы № 3, второе место заняла команда Падунской школы, третьими стали учащиеся Горюновской школы.