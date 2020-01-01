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Победителей "Веселых стартов" определили в Заводоуковске

Спорт, 15:35 17 января 2020

администрации Заводоуковского городского округа | Фото: администрации Заводоуковского городского округа

Муниципальный этап всероссийского фестиваля "Веселые старты" прошел в Заводоуковском городском округе. В состав команд входили три мальчика и три девочки, обучающиеся 2-4 классов, сообщает администрация муниципального образования.

Командам были предложены занимательные, непростые конкурсы с бегом, ведением мяча, прыжками с мячом, на скакалке, передвижением с обручем.

Все этапы проходили в напряженной борьбе. Победу одержала команда школы № 3, второе место заняла команда Падунской школы, третьими стали учащиеся Горюновской школы.

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# Заводоуковский городской округ , соревнования , школьники

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