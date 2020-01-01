В подгорной части Тобольска начнется строительство водопровода

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Строительство водопровода с устройством водозаборных колонок в подгорной части Тобольска начнется в 2020 году, сообщает городская администрация.

Водоводы появятся по ул. Речной, частично по ул. Панфиловцев, Большакова, Набережная Карла-Маркса, Грабовского и Школьная (мкр. Иртышский).

Частично, в местах отсутствия, водопровод будет построен по ул. Семакова, Слесарная, Зеленая, Басова, Карла Маркса, Сакко и Ванцетти, 3-я Трудовая в подгорной части города. В микрорайоне Иртышский по ул. Тюменская, Пролетарская, Новая и Кооперативная.

Также в 2020 году будет построена магистральная сеть через р. Иртыш на Левобережье. Благодаря этому будет обеспечено бесперебойное водоснабжение жителей отдаленной территории и улучшение качества воды.

Новые линии водопровода появились сразу на нескольких улицах Тобольска в 2019 году. Работы по строительству водопровода завершены по ул. Буденного, Володарского,1-я Советская, 2-я Трудовая, по переулкам 5-й Береговой, 2-й Луговой, в районе домов №56 - 72 по ул. Урицкого и частично по ул. Панфиловцев, Большакова, Набережная Карла-Маркса, Грабовского и Школьная (мкр. Иртышский).