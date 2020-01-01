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Курултай казахов пройдет в Упорово и Тюмени

Общество, 08:23 20 января 2020

Национально-культурная автономия казахов Тюменской области | Фото: Национально-культурная автономия казахов Тюменской области

Курултай казахов Тюменской области в 2020 пройдет в Упоровском районе и Тюмени в июле и будет посвящен 75-летию Победы, сообщает региональная национально-культурная автономия казахов.

"Оргкомитет по проведению Курултая казахов Тюменской области прошел в Упоров 16 января, рассказал председатель автономии Есенгалий Ибраев, - были рассмотрены три площадки для проведения праздника, предложены ориентировочные даты мероприятия, распределены зоны ответственности между администрацией района и национально-культурной автономией казахов".

Курултай пройдет в июле 2020 года и будет посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С казахстанской стороны в нем примут участие представители Всемирной ассоциации казахов, фонда "Отандастар", акимата Северо-Казахстанской области, творческие коллективы. Главной площадкой праздника станет Упоровский район, ряд мероприятий пройдут в Тюмени. Самым долгожданным из них станет открытие ул. Алматинской.

"Курултай-2020 обещает подарить много положительных впечатлений, трогательных эмоций, ярких событий. Продолжаем работу. Следующий оргкомитет состоится уже в феврале", - добавил Есенгалий Ибраев.

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# казахи , курултай , национальная автономия казахов Тюменской области

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