Сто бутылок водки без документов изъяли у жителя Ишима

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

100 поллитровых бутылок водки с этикетками российского производителя изъяли полицейские у Ишима. Алкоголь без соответствующих документов мужчина перевозил в своей машине, сообщает УМВД по Тюменской области.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Camry под управлением 45-летнего ишимца. В ходе осмотра полицейские обнаружили партию спиртного. Водитель иномарки не смог предоставить сотрудникам полиции лицензию на перевозку алкогольной продукции, однако уточнил, что приобрел спиртное в личных целях.

Вся обнаруженная партия изъята, гражданину грозит административная ответственность по статье "Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции" и штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.