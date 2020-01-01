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Тоболяков приглашают на экстремальную экскурсию по Тюремному замку

Общество, 09:07 20 января 2020

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Экстремальная вечерняя экскурсия по Тюремному замку "Свет в конце туннеля" пройдет в Тобольске с 22 по 26 января. Принять участие в ней могут тоболяки и гости города старше 18 лет, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

В ходе экскурсии, вооружившись фонариками, участники смогут узнать историю бывшей тюрьмы строгого режима, совершив путешествие по корпусам и подземным помещениям. Организаторы отмечают, что с закрытым в 1989 году пенитенциарным учреждением в Тобольске связано много интересных и страшных фактов и легенд.

Экскурсии будут проходить с 18 до 19 часов. Заявки принимаются по телефону: 8 (3456) 22-37-13.

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# музей , Тюменское музейно-просветительское объединение , Тюремный замок , экскурсия

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