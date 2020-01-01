В муниципалитетах Тюменской области появятся инспекторы по доступной среде

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В муниципалитетах Тюменской области появятся инспекторы по доступной среде. Об этом корреспонденту агентства "Тюменская линия" сообщила председатель Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых Галина Тунгусова.

По ее словам, в 2020 году обучение в Москве пройдут еще три представителя, они получат сертификаты инспекторов по доступной среде и смогут участвовать в ее формировании в муниципалитетах.

Экспертами станут жители Тобольска, Ялуторовска и Ишима. Сейчас в Тюменской области этой работой квалифицированно занимаются пять человек, трое из них жители Тюмени, по одному - из Абатского района и Заводоуковска. По словам Галины Тунгусовой, важно создавать безбарьерную среду грамотно и именно инвалиды по зрению хорошо понимают, что и где необходимо изменить для этой категории людей. "Они знают, как правильно положить наземные тактильные указатели, оформить мнемосхемы, где нужно разместить таблички по Брайлю, а где они не будут востребованы. Ведь важно не просто выполнить рекомендации, что-то где-то разместить в соответствии с законодательством, а использовать бюджетные средства эффективно, на пользу людям", - пояснила она.

Инспекторы входят в состав соответствующих комиссий, проводят проверки доступности различных объектов, принимают пожелания от граждан и помогают им в решении вопросов, при этом они могут быть связаны и с другими важными для соблюдения прав людей с ограниченными возможностями здоровья направлениями. Одно из них – право на бесплатное обеспечение техническими средствами реабилитации, которые приобретаются государством за счет федеральных средств. Некоторые недобросовестные поставщики пытаются предоставить некачественные товары и эти попытки необходимо пресекать сообща, такое мнение высказала Галина Тунгусова и привела свежий пример. "В октябре 2019 года для нашего общества предложили флешаппараты низкого качества, которыми пользоваться было бы невозможно. Наши эксперты написали ряд замечаний, Фонд социального страхования при принятии товара их учел и отказался от поставки. Все 200 экземпляров были возвращены, и вместо них приобрели у другого поставщика более качественные и удобные, все они уже находятся у своих владельцев", - рассказала она.

По ее словам, в Тюмени в последние несколько лет сделано немало шагов по улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. "Конечно, сказать, что все исключительно прекрасно и замечательно, нельзя, такого и быть не может, проблемы есть в любом обществе. Все вопросы можно решить и они решаются в спокойном рабочем порядке. Важно взаимодействие, конструктивный диалог с региональными властями, федеральными структурами, активность общественных организаций, и все это у нас есть", - подчеркнула Галина Тунгусова.

Ирина Кургузова