Иностранным студентам ТюмГУ помогают адаптироваться к жизни

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Система ориентационного и адаптационного сопровождения иностранных студентов запущена в Тюменском госуниверситете. Иностранцам помогают адаптироваться к социальной и культурной среде университета, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Эту работу выполняют обученные люди - бадди. Они могут работать в паре и вести вдвоем одного подопечного. Бывает и наоборот, когда один человек работает сразу с небольшой группой иностранных подопечных. Кроме того, бадди участвуют в организации мероприятий управления международных связей совместно с ассоциацией иностранных студентов университета.

На сегодняшний момент в команде бадди 90 студентов ТюмГУ. Чтобы попасть в состав, необходимо заполнить анкету, а 5 февраля прийти на отбор. Затем будут тренинг и инструктаж.

"Стать бадди может студент абсолютно любого института ТюмГУ. Главное, чтобы он обладал определенным набором личностных качеств: ответственностью, пунктуальностью, находчивостью, креативностью, общительностью. Кандидат должен владеть иностранным языком, либо уметь хорошо объясняться пантомимой и добиваться цели высказывания без знания языка", – отметили в вузе.