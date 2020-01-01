Тюменцев просят сообщать об опасных сосульках

| Фото: sosulkam.net | Фото: sosulkam.net

Убирать сосульки и наледь с крыш жилых домов обязаны управляющие компании или ТСЖ. На официальном портале городской администрации прописаны правила, из которых следует, что за содержание крыши, чердака, водостоков многоквартирного дома отвечает управляющая компания или ТСЖ.

Сообщить о проблемах с уборкой наледи можно в разделе "Сосульки на крыше" портала "Тюмень – наш дом". Виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности: должностные лица – наложением штрафа в размере от 5 тыс. до 50 тыс. рублей; юридические лица – от 10 тыс. до 100 тыс. рублей, пишет "Мегатюмень".