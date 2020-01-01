Жительницы Тюменской области могут повысить квалификацию

| Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района во "ВКонтакте" | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района во "ВКонтакте"

Около 470 жительниц Тюменской области смогут воспользоваться программой переобучения и повышения квалификации женщин, занятых воспитанием детей дошкольного возраста.

Как сообщает региональный департамент труда и занятости населения, обучение будут проводить специализированные организации, имеющие лицензии. Продолжительность курса - не более трех месяцев.

Воспользоваться данным проектом могут как работающие женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, так и мамы дошкольников, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы занятости для поиска работы. Последние, кстати, во время обучения получают стипендию в размере минимального размера оплаты труда (12 тыс. 130 руб.), увеличенного на районный коэффициент. По этой же программе своих сотрудниц могут направить и работодатели.

Более подробная информация - в центрах занятости по месту жительства или регистрации предприятия.