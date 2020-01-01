Ключевые аспекты новой инвестиционной стратегии региона обозначил Андрей Пантелеев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ключевые аспекты новой инвестиционной стратегии региона обозначил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на пресс-конференции в мультицентре "Контора пароходства".

Он отметил, что инвестстратегия определит ключевые направления развития региона и станет своеобразным посылом для всего предпринимательского сообщества, чтобы каждый понял, где ему нужно вложиться и применить силы, чтобы быть максимально эффективным в работе общей команды.

Андрей Пантелеев напомнил, что в Тюменской области есть пул нереализованных проектов, которые когда-либо поднимались, обсуждались интересные концепции, но не сложились по тем или иным причинам. Регион заключил контракт с международной консалтинговой компанией McKinsey & Company, специализирующейся на решении задач, связанных со стратегическим управлением. Вместе с иностранными специалистами ведется анализ инвестиционных идей по девяти отраслям, оценивается конкурентоспособность и перспективность, реалистичность, объем капиталовложений, экспортная составляющая, показатели добавленной стоимости.

Все это позволяет отсеивать проекты и выявлять то "твердое звено", с которым можно работать, пояснил замгубернатора. По итогам работы были отобраны шесть наиболее конкурентоспособных отраслей тюменской экономики: нефтегазовое оборудование и нефтехимия, изделия из полимеров, лес, туризм, глубокая переработка продукции АПК, стройиндустрия. По каждой из них привлекают крупных международных экспертов, потенциальных инвесторов, с которыми проекты будут прорабатываться и "приземляться" на регион.

"Один из основных тезисов, который обозначил губернатор Александр Моор, - это привлечение местных инвесторов. Задача - работа с муниципалитетами. Опыт, который мы получаем от сотрудничества с McKinsey & Company, планируем передавать в каждое муниципальное образование. Формируя общую инвестиционную стратегию региона, мы должны сформировать стратегию каждого муниципалитета, там должны появиться ключевые отрасли", - рассказал Андрей Пантелеев.

Необходимо понять, вокруг чего на местах выстраивать крупные проекты и на чем концентрироваться. Таким образом, отметил замгубернатора, возникнет реестр инвестпроектов, некий Топ-100 региональных инвесторов. В инвестиционную программу районов должны быть вовлечены как сотрудники администрации муниципалитетов, так и бизнесмены, общественные деятели.

Он напомнил, что уже запущен механизм региональных инвестиционных проектов, которые дают преференции новым компаниям - снижение до 10% налога на прибыль и отсутствие налога на имущество в течение пяти лет. Прорабатывается и проект муниципальных инвестиционных площадок, которые также позволят получать данные льготы.

"Задача в том, чтобы команда, которая будет сформирована в муниципалитетах, стала фундаментом для дальнейшей работы по инвестпроектам. Мы готовы передать часть полномочий областного департамента инвестиционной политики в районы, чтобы там уже возникали компетенции по принятию решений в отношении проектов", - сообщил Андрей Пантелеев.

Он подчеркнул, что одинаковые формы поддержки невозможно давать всем. Необходимо разделять акценты и сегментировать их на микро-, малый, средний и крупный бизнес.

"В каждом из блоков надо выстроить комплекс мероприятий и по привлечению, и по сопровождению, и поддержке проектов, которые системно будут выполняться не только органами власти, но и с привлечением бизнеса и общественных организаций. Также необходимо продолжать работу с событийными мероприятиями и крупными форумами, которые будут акцентировать и поддерживать направления, которые мы выберем ключевыми", - обозначил Андрей Пантелеев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дарья Казакова