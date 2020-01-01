Группам допризывников Исетского района присвоены имена погибших солдат-земляков

| Фото: "Аванпост" во ВКонтакте | Фото: "Аванпост" во ВКонтакте

Специализированным группам добровольной подготовки к военной службе Исетского района Тюменской области присвоены имена военнослужащих, погибших в Афганистане и в Чечне, сообщает Центр "Аванпост".

СГ ДПВС "Вымпел" школы № 1 с. Исетское присвоено имя Героя России Михаила Колесова. Старший лейтенант, командир инженерно-саперного взвода мотоманевренной группы погранвойск. В 1979 году окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. С марта 1981 года участвовал в четырех боевых операциях в Афганистане.

14 февраля 1982 года при нападении мятежников на автоколонну под непрерывным огнем устранил минные заграждения, обеспечив беспрепятственный проход своим товарищам. При выполнении задания геройски погиб. Посмертно награжден орденом "Красное Знамя". Похоронен в родной деревне Гаева Исетского района.

СГ ДПВС "Рысь" школы Рассветовского сельского поселения присвоено имя Александра Латышева. Проходил службу в республике Афганистан с декабря 1982 года. Неоднократно участвовал в боевых операциях и сопровождении автоколонн.

3 сентября 1983 года при сопровождении колонны с воинским грузом, следовавшим по маршруту Кундуз-Файзабад, БМП была обстреляна и подбита мятежниками из гранатомета. Тяжело раненный, огнем из орудия БМП Александр подавил огневую точку противника, тем самым дав возможность своим товарищам отойти и занять оборону. По дороге в госпиталь скончался. Посмертно награжден орденом "Красное Знамя".

СГ ДПВС "Олимп" школы № 2 с. Исетское присвоено имя Юрия Коробицына. 9 января 2000 года в составе третьей группы специального назначения его направили на выполнение специального задания по сопровождению автоколонны по маршруту Аргун -Гудермес (Чеченская республика).

У села Цоцы-Юрт головной БТР колонны подвергся обстрелу. Командир группы принял решение возвращаться. БТР, в котором находился Юрий Коробицын, пошел первым, за ним двинулась колонна. И именно на головную машину обрушился плотный огонь. Свернув с дороги, БТР двинулся на позиции боевиков, ведя прицельную стрельбу из всех видов оружия, находящегося у личного состава.

Дерзкой атакой экипаж вызвал огонь на себя, давая возможность уйти колонне. Две гранаты боевиков попали в бронетранспортер, в котором находились три офицера и 11 солдат. В неравном бою погибли 12 солдат, среди них был и Юрий. Ему было всего 19 лет. Юрий Коробицын награжден при жизни медалью "За отвагу" и посмертно орденом Мужества.

Присвоение специализированным группам ДПВС имен земляков, геройски погибших при исполнении служебного долга, — практика, ставшая традиционной в некоторых городах Тюменской области. Так, например, в Ишиме насчитывается семь групп, названных именами Героев Советского Союза.