Реконструкция сетей водоотведения в Калининском районе завершится в мае

| Фото: "Росводоканал Тюмень" | Фото: "Росводоканал Тюмень"

Реконструкция наружных сетей водоотведения проводится в Калининском районе Тюмени. Проектом предусмотрена замена изношенного участка напорной канализации общей протяженностью 926 метров, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Новые полиэтиленовые трубы диаметром 500 мм проложат по ул. Победы на участке от КНС-5 до дома 24 и по ул. Камышинская от камеры, расположенной на перекрестке улиц Победы – Гранитная, до колодца на перекрестке улиц Камышинская – Чехова. Строительство ведется в две линии методом горизонтально-направленного бурения и открытым способом. Новые трубы прокладывают на глубине от двух до четырех метров.

"В этом районе очень старые, поврежденные коррозией стальные сети водоотведения, которые часто приходилось ремонтировать. За последние три года здесь было устранено около десяти аварий. Часть трубы протяженностью около 400 метров мы уже заменили, сейчас завершаем реконструкцию в этом районе. Поскольку строительство ведется в две линии, подключение нового трубопровода пройдет без ограничения услуг, оказываемых абонентам. Применение качественной арматуры и соединительных деталей позволит избежать повреждений на сетях напорной канализации и повысит надежность эксплуатации сетей", - пояснил директор по капитальному строительству ООО "Тюмень Водоканал" Артур Багаутдинов.

Строители планируют завершить работы в мае 2020 года. Проект реализуется за счет инвестиционной деятельности предприятия в рамках выполнения концессионного соглашения, заключенного с администрацией города Тюмени по модернизации системы водоснабжения и водоотведения областного центра.