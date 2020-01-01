Тридцать девять тоболяков пришли на день мужского здоровья

| Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО | Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО

39 тоболяков прошли обследование в центральной поликлинике областной больницы № 3 в день мужского здоровья. Мужчины проверили здоровье в кабинете раннего выявления заболеваний, прошли скрининговый медицинский осмотр, направленный на предупреждение онкологических заболеваний, проверили работу сердца, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

У троих пациентов впервые выявлена ишемическая болезнь сердца, у двух —артериальная гипертония. Врач-терапевт центра здоровья назначил лечение и выписал направления на дообследования.

После первичного осмотра в кабинете раннего выявления заболеваний 17 человек были направлены на УЗИ и 15 человек на консультацию врача-уролога. Специалисты диагностировали хронические заболевания, подозрений на онкологию не выявлено.

Тоболяки и жители района могут выявить ранние признаки или исключить риски развития онкологических и иных заболеваний по полису ОМС в кабинетах поликлиники 4 мкрн, 53 (каб. 252 для мужчин и 251, 253 — для женщин) и отделении профилактики по ул. Красноармейская, 4 (каб. 16 для мужчин, 18 для женщин). Любую интересующую информацию можно получить по телефонам: 25-29-44 и 22-62-50.