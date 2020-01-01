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В Сбербанке отметили рост мошенничеств с использованием методов социнженерии

Общество, 16:54 21 января 2020

sberbank.ru | Фото: sberbank.ru

На 40 % выросло число попыток мошенничества с применением социальной инженерии в отношении россиян за 2019 год, сообщил в РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, в прошлом году битва с социальной инженерией была проиграна, несмотря на то, что во второй половине года наблюдались небольшие изменения к лучшему со стороны правоохранительных органов. Он также отметил, что все больше внимания уделяется киберграмотности граждан, что точно дало свой результат.

Кузнецов отметил, что иногда клиенты Сбербанка теряют средства из-за своей доверчивости и незнания правил киберграмотности.

"Такие случаи есть. На 100 процентов эту проблему решить невозможно, но сегодня мы научились на 97 процентов определять все случаи попыток мошенничества с использованием социальной инженерии. Замечу, что в мире высоким считается показатель в 80-83 процентов", - подчеркнул зампред правления банка.

При этом по каждому случаю Сбербанк проводит тщательную проверку. Если выясняется, что вывод средств со счета клиента произошел по вине банка, например, оператор колл-центра реагировал на просьбу клиента о блокировке транзакции дольше установленного корпоративными правилами времени, то деньги могут вернуть клиенту. Однако, если деньги утекли по вине самого клиента, то в таком случае банк не восстанавливает утерянные средства.

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# мошенничество , Сбербанк

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