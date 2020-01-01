Роспотребнадзор опубликовал памятку о мерах профилактики коронавируса
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте памятку о мерах личной профилактики для населения в связи с распространением в КНР нового коронавируса.
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года. На 21 января в стране зарегистрировано 319 случаев заражения. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, сообщает Роспотребнадзор РФ.
Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию, не посещать рынки, на которых продаются животные и морепродукты, употреблять только бутилированную воду и термически обработанную пищу.
Также в ведомстве советуют не посещать зоопарки и различные мероприятия с привлечением животных, использовать маски для защиты органов дыхания, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи.
При первых признаках заболевания нужно обращаться за помощью к медикам и не допускать самолечения.
Роспотребнадзор рекомендует до стабилизации ситуации воздержаться от поездок в город Ухань.