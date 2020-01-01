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Роспотребнадзор опубликовал памятку о мерах профилактики коронавируса

Общество, 12:57 22 января 2020

управление Роспотребнадзора ВК | Фото: управление Роспотребнадзора ВК

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте памятку о мерах личной профилактики для населения в связи с распространением в КНР нового коронавируса.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года. На 21 января в стране зарегистрировано 319 случаев заражения. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, сообщает Роспотребнадзор РФ.

Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию, не посещать рынки, на которых продаются животные и морепродукты, употреблять только бутилированную воду и термически обработанную пищу.

Также в ведомстве советуют не посещать зоопарки и различные мероприятия с привлечением животных, использовать маски для защиты органов дыхания, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи.

При первых признаках заболевания нужно обращаться за помощью к медикам и не допускать самолечения.

Роспотребнадзор рекомендует до стабилизации ситуации воздержаться от поездок в город Ухань.

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# Китай , Роспотребнадзор

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