Житель Бердюжского района забил собутыльника молотком

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Обвиняемый в убийстве житель Бердюжского района предстанет перед судом, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. По данным следствия, 54-летний подозреваемый убил собутыльника молотком.

"Завершилось расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя. Он обвиняется по статье УК РФ "Убийство". По версии следствия, ночью 26 октября 2019 года обвиняемый и потерпевший в одной из квартир села Уктуз Бердюжского района распивали спиртное, - рассказали следователи, - между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил молоток и нанес около трех ударов оппоненту по голове. От причиненной травмы потерпевший погиб. Обвиняемый был задержан и заключен под стражу".

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд.