Маммографический кабинет открыли в Ялуторовске

| Фото: пресс-службы ОБ № 4 Ишима | Фото: пресс-службы ОБ № 4 Ишима

Кабинет маммографии начал работать в Областной больнице № 23 города Ялуторовска, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

На приобретение цифрового маммографа из областного бюджета по региональному проекту нацпроекта "Здравоохранение" было выделено более 12 млн рублей.

По словам главного врача больницы Михаила Горбачёва, обследования на новом современном оборудовании будут способствовать профилактике и ранней диагностики онкологических заболеваний, когда возможно полное излечение или минимизация ущерба. "Раньше жительницам Ялуторовска и Ялуторовского района для обследования на подобном аппарате приходилось ездить в другие лечебные учреждения или ожидать прибытия в город передвижного диагностического комплекса. Теперь важное для сохранения женского здоровья обследование можно сделать на своей территории, сэкономив силы и время", - пояснил он.

Аппарат отличается низкой дозой облучения, высоким качеством изображения и позволяет с высокой точностью диагностировать рак молочной железы на ранних стадиях.

Пройти обследование в кабинете маммографии можно с понедельника по пятницу с 8 до 19 часов и в субботу с 9 до 14 часов.

Добавим, что в 2019 году на средства регионального бюджета приобретено восемь стационарных маммографов. Кроме Ялуторовска, новые диагностические установки работают в Областной больнице № 4 города Ишима и в пяти городских поликлиниках Тюмени - № 1, 3, 4, 8 и 13. Планируется закупить еще два аппарата: в Ишим за счет областного бюджета, в МКМЦ "Медицинский город" - федерального.