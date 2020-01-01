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Тоболякам расскажут о профилактике экстремизма

Общество, 17:21 23 января 2020

комитет по делам молодежи Тобольска | Фото: комитет по делам молодежи Тобольска

Ежегодный семинар по профилактике экстремизма пройдет в Тобольске в Центре молодежных инициатив 24 января, начало в 9 часов 30 минут, сообщает городская администрация.

Участие в мероприятии примут руководители и специалисты учреждений системы профилактики, специалисты молодежной политики, педагоги-организаторы, заместители директоров учреждений дополнительного образования; классные руководители, заместители директоров по учебно-воспитательной работе, социальные педагоги, педагоги-психологи образовательных учреждений города.

С докладами выступят: председатель комитета молодежной политики департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, представители управления по ГОЧС, полиции и другие. Коллеги поделятся опытом работы в сфере профилактики экстремизма среди молодежи.

Практический блок семинара будет посвящен оказанию первой медицинской помощи. Комплекс экстренных медицинских приемов продемонстрирует руководитель Тобольского регионального центра содействия и профилактики при возникновении ЧС и катастроф "Звезда жизни" Георгий Григорчук.

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# Тобольск , экстремизм

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